Πέθανε ο Μίλτος Σεϊταρίδης, θείος του Γιούρκα

Θλίψη για την οικογένεια Σεϊταρίδη. Ο Μίλτος Σεϊταρίδης «έφυγε» ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ήταν ο γιος του μεγάλου Γιούρκα Σεϊταρίδη και θείος του μικρού, ενώ ο γιός του, Γιώργος, είναι ηθοποιός (έχει παίξει μεταξύ άλλων στο «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο»).

Υπήρξε πολυσύνθετος μέσος με τεχνική και δύναμη. Αγωνίστηκε μικρός στην Προοδευτική και τον Ολυμπιακό Χαλκίδας (με παρουσίες μόνο στη Β' Εθνική) και στη συνέχεια στον Βύζαντα και την ΑΕΛ.

Βοήθησε και τις δύο να ανέβουν στην Α' Εθνική, όπου και ο ίδιος αγωνίστηκε έξι σεζόν με 185 αγώνες και 15 γκολ. Είχε εργαστεί και ως προπονητής.



