Ιτούδης: «Έχουμε πολλούς haters, αλλά μας αρέσει-Δώστε μας κι άλλους!»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs της EuroLeague μετά τη νίκη επί της Μακάμπι (88-99) και παραμένει στο κόλπο για την τετράδα που δίνει πλεονέκτημα έδρας. Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, αλλά δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές απέναντι σε όσους υποτίμησαν την ομάδα του.



«Είναι μια σημαντική νίκη. Εξασφαλίσαμε μια θέση στα playoffs με ένα παιχνίδι να απομένει και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή με το πλεονέκτημα έδρας και τις θέσεις στα playoffs. Για μια νέα ομάδα στην EuroLeague, αυτό λέει πολλά. Βρισκόμαστε στη διαδικασία οικοδόμησης κάτι και λέει πολλά για την ποιότητα και τον χαρακτήρα των παικτών, αν και είχαμε πολλούς haters. Αλλά ξέρετε κάτι; Μας δίνουν κίνητρο. Δώστε μας περισσότερους haters, μας αρέσει αυτό», τόνισε ο Έλληνας τεχνικός.

