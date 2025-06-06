Μπάσκετ: Απαλλάχθηκε ο Σερέλης, πρόστιμο σε Κοντό και ΚΑΕ Παναθηναϊκός - Πρόστιμο και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε και τις υπόλοιπες αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή της Greek Basketball League που αφορούν τον Παναθηναϊκό, με τον βοηθό του Εργκίν Αταμάν, Χρήστο Σερέλη, να απαλλάσσεται για δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος και οι οποίες έλαβαν χώρα την 1-6-2025, μετά τη λήξη του δεύτερου αγώνα των τελικών του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025, με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Την ίδια στιγμή τιμωρήθηκε και ο Basketball And Communication Director της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, με πρόστιμο 3.000 ευρώ, για δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος μετά το Game 2 των τελικών, ενώ πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην «πράσινη» ΚΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Αθλητικός Δικαστής τιμώρησε με 10 μήνες απαγόρευσης εισόδους στα γήπεδα και 44.000 ευρώ πρόστιμο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ ο Εργκίν Αταμάν δέχθηκε επίπληξη και πρόστιμο 5.000 ευρώ και ο Κώστας Σλούκας πρόστιμο 1.100 ευρώ.

Συνολικά δηλαδή τα πρόστιμα έφτασαν τις 92.000 ευρώ!

Στο μεταξύ, Αθλητικός Δικαστής επέβαλε πρόστιμα και στον Ολυμπιακό, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να καλείται να καταβάλει συνολικά 15.800 ευρώ για τα όσα διαδραματίστηκαν στον δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό.

Η απόφαση:

«1. Απαλλάσσεται ο Χρήστος Σερέλης, βοηθός προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για δηλώσεις του οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος και οι οποίες έλαβαν χώρα την 1-6-2025, μετά τη λήξη του δεύτερου αγώνα των τελικών του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 1-6-25.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για την ίδια ως άνω πράξη.

1. Επιβάλλεται στον Δημήτρη Κοντό, Basketball and Communication Director της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για δηλώσεις του οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος και οι οποίες έλαβαν χώρα την 1-6-2025, μετά τη λήξη του δεύτερου αγώνα των τελικών του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 1-6-25.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για το ίδιο ως άνω περιστατικό

Eπιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ):

α) χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00)ευρώ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα,

β) για κάθε μία από τις 3 προειδοποιήσεις που έλαβαν χώρα εξαιρουμένης της πρώτης εξ αυτών, για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, η ποινή της επίπληξης καθώς και χρηματικού προστίμου χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, ήτοι συνολικά ποινή δύο (2) επιπλήξεων και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλίων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ,

γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν ως αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων και για τα οποία δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 27 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2024-2025 και τέλος δ) χρηματικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση χρήσης πανό που προσβάλλει φυσικά πρόσωπα, παραπτώματα που έλαβαν κατά τηδιάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 1-6-25».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

