Οριστικό: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ ο Άγγελος Ποστέκογλου

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ ο Άγγελος Ποστέκογλου!



Οι φήμες που κυκλοφορούσαν αρκετό καιρό και ήθελαν τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της λονδρέζικης ομάδας παρά τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Europa League, βγήκαν τελικά αληθινές, με τον 59χρονο να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας, μετά από απόφαση του προέδρου του συλλόγου, Ντάνιελ Λέβι.

Έτσι, ο Ποστέκογλου αποχωρεί από την Τότεναμ μετά δύο σεζόν, πληρώνοντας ουσιαστικά την κάκιστη πορεία της (πρώην πλέον) ομάδας του στη φετινή Premier League, στην οποία τερμάτισε μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και έχοντας μαζέψει μόλις 38 βαθμούς (11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 22 ήττες σε 38 αγωνιστικές).



Πλέον, φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι, σύμφωνα με τα κορυφαία αγγλικά Μέσα, ο 51χρονος Δανός προπονητής Μπρέντφορντ, Τόμας Φράνκε, ενώ ψηλά στη λίστα της Τότεναμ βρίσκεται και ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού και νυν της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα.



Όσον αφορά τον Ποστέκογλου, πλέον αναμένεται να ψάξει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, έχοντας στο παρελθόν προπονήσει μεταξύ άλλων Παναχαϊκή, Μέλμπουρν Βίκτορι, εθνική Αυστραλίας, Γιοκοχάμα Μαρίνος και Σέλτικ.

Following a review of performances and after significant reflection, the Club can announce that Ange Postecoglou has been relieved of his duties. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.