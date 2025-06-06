Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ποστέκογλου: «Αισθάνομαι περήφανος για τη θητεία μου στην Τότεναμ»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ, στέλνοντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, λίγο μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής εξέφρασε την περηφάνια του για την θητεία του στα Σπιρούνια, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της διετούς παρουσίας του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ποστέκογλου:



«Όταν αναλογίζομαι τη θητεία μου ως προπονητής της Τότεναμ, το κύριο συναίσθημά μου είναι η υπερηφάνεια.



Η ευκαιρία να ηγηθώ ενός από τους ιστορικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Αγγλίας και να επαναφέρω τη δόξα που του αξίζει θα με συνοδεύει για μια ζωή. Το να μοιράζομαι αυτή την εμπειρία με όλους εκείνους που αγαπούν πραγματικά αυτόν τον σύλλογο και να βλέπω τον αντίκτυπο που είχε σε αυτούς είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.



Εκείνη η νύχτα στο Μπιλμπάο ήταν το αποκορύφωμα δύο ετών σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και ακλόνητης πίστης σε ένα όνειρο. Υπήρχαν πολλές προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν και αρκετός θόρυβος που συνοδεύει την προσπάθεια να επιτευχθεί αυτό που πολλοί έλεγαν ότι δεν ήταν δυνατό.

Θέσαμε επίσης τα θεμέλια που σημαίνουν ότι αυτός ο σύλλογος δεν θα πρέπει να περιμένει άλλα 7 χρόνια για την επόμενη επιτυχία του. Έχω τεράστια πίστη σε αυτή την ομάδα παικτών και ξέρω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες και ανάπτυξη μέσα τους.



Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω αυτούς που αποτελούν την ψυχή του συλλόγου, τους οπαδούς. Ξέρω ότι υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά πάντα ένιωθα ότι ήθελαν να πετύχω και αυτό μου έδινε όλο το κίνητρο που χρειαζόμουν για να συνεχίσω. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσω τους σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους των Σπιρουνιών που μου έδιναν ενθάρρυνση σε καθημερινή βάση.



Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω εκείνους που ήταν μαζί μου κάθε μέρα τα τελευταία δύο χρόνια. Μια φανταστική ομάδα νεαρών ανδρών που είναι τώρα θρύλοι αυτού του ποδοσφαιρικού συλλόγου και τους λαμπρούς προπονητές που δεν αμφέβαλαν ποτέ ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό.



Είμαστε για πάντα συνδεδεμένοι».

