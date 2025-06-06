Οι διαιτητές του τρίτου τελικού: Παπαπέτρου στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Οι κ.κ. Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Θεονάς ορίστηκαν από την ΕΟΚ να διευθύνουν τον τρίτο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (21:00).



Όπως συνέβη και στους δύο πρώτους τελικούς, οι διαιτητές ανακοινώθηκαν από την ομοσπονδία δύο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται πως ο Παπαπέτρου είχε διευθύνει τον αγώνα του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ, με νικητή τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον τελικό του Σούπερ Καπ στη Ρόδο, με νικητή του Ολυμπιακού.

