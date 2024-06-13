Νικολακόπουλος: «Έτοιμοι για αντίο Ολυμπιακός και Γιόβετιτς»

Κουνάει… μαντήλι εκτός απροόπτου ο Στέφαν Γιόβετιτς.

Με αφορμή σχετική πληροφορία από την Ιταλία, ο Κώστας Νικολακόπουλος είπε στους Αντώνη Πανούτσο και Αντώνη Καρπετόπουλο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι όντως ο Ολυμπιακός και ο Μαυροβούνιος επιθετικός είναι έτοιμοι για «αντίο».

Υπήρξαν πάνω και κάτω στην αναμονή μίας οριστικής εξέλιξης, αλλά αυτήν τη στιγμή, βρισκόμαστε μπροστά στον αποχαιρετισμό. Ο 34χρονος άσος είναι ένας παίκτης που έκανε πραγματικά τη διαφορά επί Μεντιλίμπαρ σε αρκετά πολύ μεγάλα παιχνίδια, είτε ως βασικός, αλλά ακόμη περισσότερο ως αλλαγή, αλλά είναι και ένα «παιδί» δύσκολο στη διαχείρισή του, όπως σημείωσε ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Νικολακόπουλος θύμισε ότι μόλις χτες είχε αναφέρει πως ο Μεντιλίμπαρ είναι στο στυλ του προπονητή «αυτούς ξέρω, αυτούς εμπιστεύομαι» για τα μεταγραφικά. Δικαιώθηκε μάλιστα με την πληροφορία που ήρθε από την Ισπανία για τον Χορδάν, τον οποίο είχε στην Έιμπαρ όσο και στη Σεβίλλη.

Παρεμπιπτόντως, ο Μεντιλίμπαρ ήταν στο ισπανικό μπαράζ ανόδου, αλλά δεν έφερε γούρι στην Έιμπαρ, καθώς ηττήθηκε με 2-0 από την Οβιέδο.

Στο μεταξύ, μία από τις πολλές εκκρεμότητες παικτών που πρέπει να βρουν ομάδα διευθετήθηκε, με τον Λάιτνερ να επεκτείνει τη συνεργασία του για δύο χρόνια και να δίνεται δανεικός μέχρι το καλοκαίρι του 2025 στη Ζυρίχη.

Ακούστε τι είπε σχετική ερώτηση για Μ. Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ, την οποία χαρακτήρισε μία ευκαιρία για το ποδόσφαιρό μας.

