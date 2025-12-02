ΟΦΗ: Με τον 17χρονο Θάνο Σιτμαλίδη η αποστολή για ΑΕΚ

Την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τον 16χρονο Σιτμαλίδη, ενώ εκτός έμειναν οι Αποστολάκης, Νέιρα, Ζανελάτο, Βούκοτιτς.

Αναλυτικά η αποστολή: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Σιτμαλίδης, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σαλσέδο.

Η ενημέρωση των Κρητικών:

Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού (3/12) αγώνα με την ΑΕΚ, για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Eκτός αποστολής έμειναν οι Αποστολάκης, Neira (θεραπεία),Vukotic (μέρος της προπόνησης), Zanelatto (μέρος της προπόνησης), Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης και Λαγουδάκης

