ΟΦΗ: Με τον 17χρονο Θάνο Σιτμαλίδη η αποστολή για ΑΕΚ

Ο Κόντης συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του τον μικρό σε ένα κρίσιμο ματς, καθώς η νικήτρια ομάδα του αγώνα της Τετάρτης μπορεί να εξασφαλίσει την πρώτη τετράδα

Xρήστος Κόντης

Την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τον 16χρονο Σιτμαλίδη, ενώ εκτός έμειναν οι Αποστολάκης, Νέιρα, Ζανελάτο, Βούκοτιτς.

Αναλυτικά η αποστολή: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Σιτμαλίδης, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σαλσέδο.

Η ενημέρωση των Κρητικών:

Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού (3/12) αγώνα με την ΑΕΚ, για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Lilo, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Gonzalez, Χατζηθεοδωρίδης, Lewis, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Krizmanic, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Bainovic, Ανδρούτσος, Σιτμαλίδης, Nuss, Φούντας, Shengelia, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Rakonjac, Salcedo.

Eκτός αποστολής έμειναν οι Αποστολάκης, Neira (θεραπεία),Vukotic (μέρος της προπόνησης), Zanelatto (μέρος της προπόνησης), Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης και Λαγουδάκης

Πηγή: sport-fm.gr

