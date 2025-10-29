Κύπελλο Ελλάδας: Κάκιστη η ΑΕΚ, 0-1 την Ηλιούπολη με τον Καλοσκάμη

Η ΑΕΚ νίκησε 0-1 την Ηλιούπολη για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του Καλοσκάμη, έκανε το τρία στα τρία στο θεσμό, αλλά σε γενικές γραμμές απογοήτευσε για την αδυναμία να της παίξει ορθολογικό ποδόσφαιρο, κόντρα σε έναν πολύ αδύναμο αντίπαλο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς χρησιμοποίησε ένδεκα παίκτες που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την κακή εμφάνιση. Στα θετικά, η επιμονή των τελευταίων λεπτών και το εκπληκτικό γκολ του Καλοσκάμη, ο οποίος σκοράρει για τρίτη φορά φέτος.

Νωρίτερα, ο Άρης νίκησε 3-1 το Αιγάλεω με κεφαλιά των Ρόουζ, Σούντμπεργ και Μορόν (ο Φοφανά ισοφάρισε προσωρινά για το Αιγάλεω) κι έτσι με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς έμεινε στην κορυφή της league phase.

