Κύπελλο Ελλάδας: Νίκες για Άρη, ΟΦΗ και Ατρόμητο στην πρεμιέρα του θεσμού

Απέφυγαν τις κακοτοπιές στην πρεμιέρα τους στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο Ατρόμητος και ο ΟΦΗ, που πήραν αμφότεροι άνετες, εντός έδρας νίκες.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου επικράτησε 4-2 της Ελλάδας Σύρου, με τον Τσαντίλα να σημειώνει δύο γκολ (45’, 46’) και τους Τσακμάκη (15’) και Παλμεζάνο (45+4’) από ένα, πριν μειώσουν οι νησιώτες στο τέλος με Γώγο (80’) και Τσιαντούλα (83’).

Ο δε ΟΦΗ, επικράτησε 3-0 της Καβάλας με Νους (20’), Σενγκέλια (42’) και Νέιρα (57’) να σκοράρουν απέναντι στους Αργοναύτες, οι οποίοι έμειναν με δέκα στα πρώτα λεπτά και αγωνίστηκαν με εννέα στο δεύτερο μέρος καθώς δεν είχαν άλλες διακοπές για αλλαγή!

Το πιο αμφίρροπο παιχνίδι ήταν αυτό στο Αγρίνιο, όπου ο Άρης νίκησε τον Παναιτωλικό με 0-1. Σε μία αναμέτρηση με ελάχιστες ευκαιρίες η οξυδέρκεια του Μορόν έκανε τη διαφορά για τους «κίτρινους». Ο Ισπανός μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού κέρδισε πέναλτι, το οποίο και σαφώς εκτέλεσε ο ίδιος, γράφοντας το τελικό 1-0 υπέρ της ομάδας του στο 90+2’.

Ξεκίνημα με βαθμό στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για Κηφισιά και Asteras AKTOR. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1 σε μια αναμέτρηση που έγινε στο Ζηρίνειο. ο Αστέρας άνοιξε το σκορ στο 30' με τον Εμμανουηλίδη και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 70' με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Τετέι.





