«Βλέπει» Ινάτσιο για τον χειμώνα η Μπαρτσελόνα

Στη λίστα του Χάνζι Φλικ φέρεται να βρίσκεται ο Γκονσάλο Ινάτσιο, με την Μπαρτσελό να δίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να τον αποκτήσει τον Γενάρη

Ινάσιο

Έτοιμη να κινηθεί για την απόκτηση του Γκονσάλο Ινάτσιο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου φέρεται να είναι η Μπαρτσελόνα.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σήμερα σε ρεπορτάζ της η «A Bola», σημειώνοντας πως οι Καταλανοί εξετάζουν την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει ρήτρα εξαγοράς από τα «λιοντάρια» στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ποσό που, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να δαπανήσει για να «σπάσει» το συμβόλαιο του Ινάτσιο με την Σπόρτινγκ που έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, άμεσα.

Μάλιστα, ο Χάνζι Φλικ φέρεται να παρακολουθεί στενά εσχάτως τον Πορτογάλο διεθνή στόπερ, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για τα μετόπισθεν των «μπλαουγκράνα».

