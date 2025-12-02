Έτοιμη να κινηθεί για την απόκτηση του Γκονσάλο Ινάτσιο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου φέρεται να είναι η Μπαρτσελόνα.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σήμερα σε ρεπορτάζ της η «A Bola», σημειώνοντας πως οι Καταλανοί εξετάζουν την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει ρήτρα εξαγοράς από τα «λιοντάρια» στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ποσό που, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να δαπανήσει για να «σπάσει» το συμβόλαιο του Ινάτσιο με την Σπόρτινγκ που έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, άμεσα.

Μάλιστα, ο Χάνζι Φλικ φέρεται να παρακολουθεί στενά εσχάτως τον Πορτογάλο διεθνή στόπερ, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για τα μετόπισθεν των «μπλαουγκράνα».

