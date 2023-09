Ο πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Καραγκούνης στο Navarino Challenge 2023

Sunset Beach Pilates, Yoga, Pickleball & πάνω από 40 δραστηριότητες

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023 – Η κορυφαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, το Navarino Challenge, επιστρέφει ανανεωμένο για 11η χρονιά, στις 13-15 Οκτωβρίου 2023 στην Costa Navarino και την Πύλο.

Με το μήνυμά «ο αθλητισμός ενώνει», φέρνει και πάλι κοντά στον υγιή αθλητισμό τους νέους και τους ερασιτέχνες δίπλα σε Ολυμπιονίκες και κορυφαία ονόματα, παρουσιάζοντας πάνω από 40 αθλητικές δραστηριότητες στα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino.

Football Clinics με τον Θρύλο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου

Το Navarino Challenge, υποδέχεται για πρώτη φορά στη διοργάνωση, τον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα στο Euro 2004, τον Γιώργο Καραγκούνη. Ο πρώην διεθνής μέσος, με ρεκόρ συμμετοχών στην εθνική Ελλάδος και συμμετοχές σε κορυφαία clubs της Ευρώπης όπως Ίντερ, Μπενφίκα, Φούλαμ θα είναι το φετινό τιμώμενο πρόσωπο της διοργάνωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Navarino Challenge και υπό την επίβλεψη του θα διεξαχθούν Football Clinics powered by Hellmann’s, σε παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών.

Μπάσκετ για όλες τις ηλικίες

Οι φετινές δράσεις καλαθοσφαίρισης θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του Trace ‘n Chase, του Sports Memorabilia Partner του Navarino Challenge.

Πιο συγκεκριμένα, το καθιερωμένο 4on4 τουρνουά μπάσκετ και o αγώνας επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ θα είναι “powered by Trace ‘n Chase”, αλλά οι εκπλήξεις βέβαια δεν σταματούν εδώ!

Όλοι οι συμμετέχοντες, ερασιτέχνες και VIP καλεσμένοι, θα λάβουν μέρος και σε ένα εξαιρετικά διασκεδαστικό και γρήγορο “Knock out Challenge” by Trace ‘n Chase, με μοναδικά δώρα για όλους τους διαγωνιζόμενους.

Δράση με Pickleball Induction & Game Play

Σε συνεργασία με τον πρώην διεθνή βολεϊμπολίστα και ρέκορντμαν συμμετοχών με την εθνική ομάδα, τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, το Triantafyllidis Beach Arena και το Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, το Navarino Challenge παρουσιάζει για πρώτη φορά το ταχέως αναπτυσσόμενο και αγαπημένο άθλημα των Αμερικανών του pickleball στα δύο νέα γήπεδα του προορισμού.

Τένις & Padel με πλούσια δώρα στο Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino

Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν για ακόμα μία χρονιά το tennis induction powered by Miele που θα γίνει για ηλικίες 6 έως 9 ετών και 10 έως 13 ετών καθώς επίσης, να συμμετάσχουν στα τουρνουά τένις Round Robbin ανδρών και γυναικών powered by Miele, που θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino υπό την καθοδήγηση κορυφαίων προπονητών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα έναν αγώνα επίδειξης τένις powered by Miele από τον πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργο Λαζαρίδη και ένα τουρνουά padel στα τρία νέα γήπεδα του προορισμού. Για δηλώσεις συμμετοχών και περισσότερες πληροφορίες: tennis(at)costanavarino.com

Οι νικητές στο τουρνουά padel, θα λάβουν πλούσια δώρα όπως ρακέτες padel και μπλούζες από την κορυφαία εταιρεία Dunlop, ενώ στους νικητές των τουρνουά τένις θα δοθούν πλούσια gift bags και μπάλες του τένις, με τη ευγενική χορηγία της κορυφαίας αθλητικής επιχείρησης Panellinios Agora Games, που διαθέτει πάνω από 130 χρόνια ιστορίας στον χώρο και φυσικά της οικογένειας Δρακάτου που ηγείται και την καθοδηγεί καθημερινά στην κορυφή.

Βόλτα με ηλεκτρικό ποδήλατο στα Φλαμίγνκο

Παράλληλα, με την αγαπημένη σε όλους ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά και μια ποδηλατάδα με ηλεκτρικό ποδήλατο στα φλαμίνγκο, στην περιοχή Navarino Bay σε συνεργασία πάντα με το Navarino Outdoors. Οι φίλοι των υπαίθριων δραστηριοτήτων θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη μοναδική Μεσσηνιακή γη, να θαυμάσουν τα εντυπωσιακά μεταναστευτικά πουλιά στη διαδρομή τους και πάνω απ’ όλα να φροντίσουν το περιβάλλον αφήνοντας πίσω στη βόλτα τους μηδενικό αποτύπωμα.

Beachathlon με θέα το Ιόνιο

Το Navarino Challenge συνεχίζει και φέτος την επιτυχημένη και διασκεδαστική δράση του Beachathlon powered by That Gorilla Brand που περιλαμβάνει παιχνίδια στίβου για γονείς και παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών από τον Ολυμπιονίκη και Πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στη μοναδική παραλία The Dunes Beach.

Μαθήματα αναρρίχησης

Μία ακόμα σπουδαία δράση που γυμνάζει όλο το σώμα και ενθουσιάζει τους μικρούς φίλους του Navarino Challenge, είναι τα μαθήματα αναρρίχησης powered by That Gorilla Brand που θα πραγματοποιηθούν και φέτος στην εσωτερική πίστα αναρρίχησης Navarino Rocks με την υποστήριξη του Navarino Outdoors.

Γυμναστική με τον Δημήτρη Μώρο

Σε συνεργασία με τον κορυφαίο καθηγητή φυσικής αγωγής Δημήτρη Μώρο και το FitnessArt, το Navarino Challenge θα πραγματοποιήσει και φέτος τις δράσεις του crossfit, του high intensity training και του spinning challenge powered by Βίκος, φροντίζοντας για τη μυϊκή ενδυνάμωση των συμμετεχόντων. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί η δράση του F45 Barrio Salamanca Heavy Cardio Workout από τη δυναμική ομάδα του F45 μαζί με τον Δημήτρη Μώρο.

Sunset Beach Pilates από τη Μάντη Περσάκη

Η αγαπημένη καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη αναλαμβάνει και φέτος δράση παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το Sunset Beach Pilates, που αυξάνει την ευλυγισία, τη δύναμη και τη μυϊκή αντοχή, στην παραλία του W Costa Navarino. Επίσης, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και Pilates στο The Westin Resort Costa Navarino.

Sunset Beach Yoga

Η δράση του Yoga που βελτιώνει την ευελιξία και την ψυχική υγεία, θα πραγματοποιηθεί φέτος από το Angelic Yoga Arts και θα περιλαμβάνει το Sunset Beach Yoga powered by Messinian Spa στην παραλία του W Costa Navarino καθώς και Yoga powered by Messinian Spa στο The Westin Resort Costa Navarino.

Δες εδώ το teaser βίντεο της διοργάνωσης:

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος, Navarino Challenge Marathon by That Gorilla Brand, με τη συμμετοχή του Ελληνοαμερικανού πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού και υπερμαραθωνοδρόμου Κωνσταντίνου Καρνάζη.

Επίσης, οι δρομείς θα μπορέσουν εναλλακτικά να τρέξουν τον Ημιμαραθώνιο, Navarino Challenge Half Marathon by That Gorilla Brand διασχίζοντας τη Βοϊδοκοιλιά, να επιλέξουν τη μαγευτική διαδρομή δίπλα στη θάλασσα των 10χλμ., ή τη διαδρομή των 5χλμ. powered by Miele, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν ακόμα και με δυναμικό βάδισμα.

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί μία διαδρομή 1χλμ., για νέους 10-14 ετών powered by Europa και μία διαδρομή 1χλμ. για παιδιά έως 9 ετών powered by Βίκος.

Δήλωσε τώρα συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Όλοι οι δρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τρέχουμε για καλό σκοπό

Όλα τα έσοδα από τον αγώνα του Μαραθωνίου καθώς και το 50% των εσόδων από όλες τις υπόλοιπες διαδρομές τρεξίματος θα δοθούν, μέσω της πρωτοβουλίας “That Gorilla Brand’s Adventures For A Cause” του Grand Sponsor That Gorilla Brand, του μεγαλύτερου lifestyle brand στον κόσμο που αφορά την προστασία του ορεινού γορίλα, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής στην Ουγκάντα.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει πρωινό και ζήσε τη μοναδική αθλητική εμπειρία της χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο γεμάτο ενέργεια W Costa Navarino και στο πολυτελές The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.



Grand Sponsor της διοργάνωσης είναι το That Gorilla Brand.

Official Sponsor είναι η Miele.

Official Supporters είναι οι Europa, Knorr, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher.

Strategic Healthcare Sponsor είναι η Novo Nordisk.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Partners του Navarino Challenge είναι οι Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel, Pilia Express, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Phee, Karalis City Hotel & Spa και Zoe Seaside Resort.

Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner της διοργάνωσης είναι τα Kois Optics.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Educational Partner είναι το Deree - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Angelic Yoga Arts, FitnessArt, F45 Barrio Salamanca, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου.

Discount Partners είναι οι Anazoe Spa, Away Spa, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Panellinios Agora Games.

Το Navarino Challenge πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιπλέον δραστηριότητες, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

#navarinochallenge #costanavarino #sportsunitespeople #eatwell #runwell #livewell

