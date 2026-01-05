O Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Γιανίς Μπεγκραουί

Ο Παναθηναϊκός έχει στα υπόψη του τον Γιανίς Μπεγκραουί, όπως αναφέρει η "A Bola", με τον Μαροκινό φορ της Εστορίλ να συγκαταλέγεται στους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας συνολικά 19 γκολ σε μιάμιση σεζόν, ενώ τη φετινή χρονιά είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του με οκτώ τέρματα.

Η παρουσία του - όπως τονίζεται στο δημοσίευμα - δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε διερευνήσει την περίπτωσή του και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη κίνηση.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη ενισχύσει τη γραμμή κρούσης με τους Αντρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη, γεγονός που υπογραμμίζουν και οι Πορτογάλοι, με αποτέλεσμα να έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους στην επίθεση.

Την ίδια στιγμή, η Εστορίλ εμφανίζεται ξεκάθαρη στις απαιτήσεις της, ζητώντας ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ!

Με τα δεδομένα αυτά, παρά το υπαρκτό ενδιαφέρον, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή για την υπόθεση Μπεγκραουί, όπως αναφέρει η "A Bola", σβήνοντας άμεσα τον καπνό που η ίδια... άναψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.