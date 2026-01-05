ΑΕΚ: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Μπαρνάμπας Βάργκα

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα ουσιαστικά ανήκει πλέον στο ρόστερ της ΑΕΚ, αφού πέρασε με επιτυχία και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένει μονάχα να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ένωση.

Ο Ούγγρος επιθετικός αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση της ομάδας του Νίκολιτς, θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης και πλέον το βάρος όλων στην ΑΕΚ πέφτει στον χαφ που θέλει να πάρει στον σύλλογο ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Για τον Βάργκα, πάντως, διατέθηκε ένα ποσό που τελικά έφτασε κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ώστε ο 31χρονος ποδοσφαιριστής να φορέσει τα κιτρινόμαυρα για τα επόμενα χρόνια.

Είναι πολύ πιθανό, μάλιστα, να βρεθεί στην αποστολή του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής των πρωτοπόρων έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του εκτός από τον Τούκου Περέιρα και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι επιλογές του, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

