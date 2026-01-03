Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Προχωρά η μεταγραφή του Τετέ - «Σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Γκρέμιο»

Δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Γκρέμιο, τονίζει ότι ο βραζιλιάνικος σύλλογος, βρίσκεται στη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτηση του Τετέ

Τετέ

Μόνο οι ανακοινώσεις φαίνεται πως απομένουν για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο ρεπόρτερ του βραζιλιάνικου συλλόγου, Εντουάρντο Γκαμπάρντο, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες μεταφέρει διαρκώς όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, οι «πράσινοι» και ο σύλλογος του Πόρτο Αλέγκρε έχουν ήδη δώσει τα χέρια και βρίσκονται πλέον στη διαδικασία ανταλλαγής των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να οριστικοποιηθεί το deal.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει το βράδυ της Παρασκευής (2/1) πως ο Παναθηναϊκός έλαβε και αποδέχθηκε πρόταση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ από τη Γκρέμιο για τον 25χρονο εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Πλέον μένει να φανεί αν το ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί πλήρως και αν ο Τετέ θα επιστρέψει στην ομάδα που τον «ανδρώσε» ποδοσφαιρικά.

