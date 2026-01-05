Παναθηναϊκός: Οι στόχοι από το NBA για το καλοκαίρι

Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει παίκτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» στο NBA και θα μπορούσαν να απασχολήσουν την ομάδα το καλοκαίρι, με συμβόλαια που ενδέχεται να φτάσουν τα 4,5-5 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η νέα προθεσμία για τις ομάδες της EuroLeague να υπογράψουν παίκτες από το NBA είναι η 25η Φεβρουαρίου.

