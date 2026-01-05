Σημαντική αλλαγή στη διοικητική δομή των Μιλγουόκι Μπακς φέρνει η αποχώρηση του Πίτερ Φάιγκιν, του ανθρώπου που συνέδεσε όσο λίγοι το όνομά του με την παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Ουισκόνσιν. Ο Φάιγκιν, που από το 2014 κατείχε τη θέση του προέδρου μπασκετικών επιχειρήσεων, υπηρέτησε τον οργανισμό για δώδεκα χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεταμόρφωση των «ελαφιών» εντός και εκτός παρκέ.

Η αποχώρησή του, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, ήταν προσωπική του απόφαση, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τον σύλλογο. Η παρουσία του συνέπεσε με την άνοδο του Αντετοκούνμπο από άγνωστο prospect σε MVP και πρωταθλητή, ενώ η σχέση τους υπήρξε στενή και καθοριστική για την πορεία του οργανισμού.

Ο Φάιγκιν ήταν ο άνθρωπος που επέμεινε περισσότερο από όλους ώστε οι Μπακς να κρατήσουν τον «Greek Freak» στο Μιλγουόκι. Απέρριπτε σταθερά τις φήμες περί ανταλλαγής, τις χαρακτήριζε «αστείες» και υποστήριζε τη στρατηγική του χτισίματος της ομάδας γύρω από τον Έλληνα σούπερ σταρ. Η επιμονή του αποτυπώθηκε στις πολλαπλές ανανεώσεις συμβολαίων που υπέγραψε ο Γιάννης, παρά το έντονο ενδιαφέρον πολλών ομάδων του NBA.

Μαζί πανηγύρισαν το πρωτάθλημα του 2021 και μια σειρά επιτυχιών που άλλαξαν το status των Μπακς, ενώ η διοικητική σταθερότητα που παρείχε ο Φάιγκιν θεωρείται κρίσιμο στοιχείο της πορείας αυτής. Η αποχώρησή του δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς απομακρύνεται ένα πρόσωπο που είχε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της συνοχής και της αγωνιστικής κατεύθυνσης του οργανισμού.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επόμενη μέρα στο Μιλγουόκι θα είναι διαφορετική -και η απουσία του ανθρώπου που στάθηκε δίπλα στον Αντετοκούνμπο σε κάθε κρίσιμη στιγμή, δεν περνά απαρατήρητη.

