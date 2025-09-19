Ο Ντόντσιτς αποκάλυψε πως σκοπεύει στο μέλλον να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί έναν εκ των πέντε κορυφαίων αθλητών αυτή την στιγμή στο ΝΒΑ, με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να ετοιμάζεται φέτος να διεκδικήσει το πρώτο του δαχτυλίδι στους Λος Άντζελες Λέικερς και στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Αναμφίβολα αποτελεί έναν μελλοντικό MVP της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και το μέλλον του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μοιάζει λαμπρό για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Ωστόσο, ο «Luka Magic» δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε, με τον σούπερ σταρ των «λιμνανθρώπων» να παραχωρεί συνέντευξη στη «Wall Street Journal» και να αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πως σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης στο μέλλον, ίσως και για να κρεμάσει εκεί τη φανέλα του!

«Για να παίξεις στη Ρεάλ πρέπει να είσαι εξαιρετικός», ανέφερε αρχικά, απαντώντας εν συνεχεία χωρίς δεύτερη σκέψη στο ενδεχόμενο να επέστρεφε στους «μερένχες» δήλωσε πως: «Φυσικά. Αυτοί με μεγάλωσαν».

