Πρόεδρος Φενέρ για δήλωση Μουρίνιο: «Μειώνει τον εαυτό του με αυτά που λέει»

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε και τον Ζοσέ Μουρίνιο, με τους δυο άνδρες να απαντάνε ο ένας στον άλλον δημόσια, κάτι που όπως φαίνεται δεν θα τελειώσει σύντομα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός που χθες ανακοινώθηκε από την Μπενφίκα ανέφερε στην παρουσίασή του ότι ήταν λάθος του που πήγε στην τουρκική ομάδα. Με τον Αλί Κοτς να απαντάει, λέγοντας πως όσα λέει μειώνουν τον εαυτό του.

«Η αποχώρηση του Μουρίνιο ήταν μια δύσκολη απόφαση για εμένα. Ήταν σαν μέλος της οικογένειας. Είπε ότι το να έρθει εδώ ήταν λάθος. Νομίζω πως τελικά αποδείχθηκε λάθος και για τις δύο πλευρές. Είπε ότι πήγε σε έναν σύλλογο του επιπέδου του. Πολύ καλά. Θα τον θυμάμαι πάντα με αγάπη. Ένας προπονητής του διαμετρήματός του μειώνει τον εαυτό του όταν κάνει μια τέτοια δήλωση. Ρίχνει την ευθύνη του αποκλεισμού σε έναν παίκτη. Από ειρωνεία της τύχης, το γκολ του Ακτούρκογλου ήταν καθοριστικό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.