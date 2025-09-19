Επίσημη θέση τόσο για την απόφασή της να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με κλείσιμο της Λεωφόρου για μια αγωνιστική, μετά το ματς με την Κηφισιά στον Βόλο.

Όσο και το timing που ήρθε αυτή, χωρίς να επηρεάσει -ως αναμενόταν- την διεξαγωγή του ντέρμπι των «πράσινων» με τον Ολυμπιακό και την παρουσία κόσμου σε αυτό, πήρε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας.

Μέσω σχετικής ανακοίνωσής της, που εκδόθηκε σήμερα (19/09) το μεσημέρι και η οποία και επιβεβαιώνει ότι ο Παναθηναϊκός θα εκτίσει την ποινή του κόντρα στον Ατρόμητο.

Αναλυτικά:

«2. Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την επιβολή από την ΔΕΑΒ της Διοικητικής Κύρωσης της διεξαγωγής μίας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για ρίψη από φιλάθλους της καθισμάτων εντός της κερκίδας, πρόσφορων να προκαλέσουν σωματικές κακώσεις προσώπων, στον αγώνα της 14ης Σεπτεμβρίου 2025 με την ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ, η ΔΕΑΒ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό προς αποκατάσταση της αληθείας ως εξής:

α) Οι ρίψεις αντικειμένων πρόσφορων να προκαλέσουν σωματικές κακώσεις φυσικών προσώπων τιμωρούνται όταν λαμβάνουν χώρα όχι μόνον εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και τόσο εντός των κερκίδων όσο και των αποδυτηρίων του γηπέδου.

