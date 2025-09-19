Λογαριασμός
Το συγκινητικό βίντεο της Ευρωλίγκας με μηνύματα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα

Από τον Παούλιους Μοτιεγιούνας, τον Βασίλιε Μίτσιτς, μέχρι τους Τόρνικε Σενγκέλια και Δημήτρη Ιτούδη, αρκετοί ήταν εκείνοι που έστειλαν το δικό τους μήνυμα 

Ακίλε Πολονάρα

Σε μια πολύ όμορφη και αξιέπαινη κίνηση προέβη η Ευρωλίγκα, λίγες μόνο εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο όπου αρκετοί πρωταγωνιστές της λίγκας στέλνουν μηνύματα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα, που δίνει τη δική του μεγάλη μάχη με τη λευχαιμία.

Από τον Παούλιους Μοτιεγιούνας, τον Βασίλιε Μίτσιτς, μέχρι τους Τόρνικε Σενγκέλια και Δημήτρη Ιτούδη, αρκετοί ήταν εκείνοι που έστειλαν το δικό τους μήνυμα στήριξης στον Ιταλό φόργουορντ.

