O Κέντρικ Ναν στο ΟΠΑΠ Game Time: «Έμεινα στους Πρωταθλητές Ευρώπης για να πάρω κι άλλους τίτλους»

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό AKTOR, δίνει ο Κέντρικ Ναν στο ΟΠΑΠ Game Time. Λίγο πριν τα παιχνίδια των play offs της Euroleague κόντρα στην Αναντολού Εφές, ο σούπερ σταρ των Πρωταθλητών Ευρώπης αποκαλύπτει στη δημοφιλή εκπομπή του ΟΠΑΠ γιατί αποφάσισε να μείνει στον «επτάστερο».

Ο MVP και πρώτος σκόρερ της Euroleague μιλάει για τον ιστορικό περσινό τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που του χάρισε τον πρώτο τίτλο και υπόσχεται…πολλούς ακόμη με την πράσινη φανέλα. «Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος μου, αλλά δεν θα είναι ο τελευταίος» αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει ότι ο μεγάλος του εφετινός στόχος είναι η back to back κατάκτηση της Euroleague. «Κάθε φορά που βγαίνω στο ΟΑΚΑ για προθέρμανση με πιάνει ανατριχίλα» αναφέρει για τους παθιασμένους, όπως τους χαρακτηρίζει, φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Σε μεγάλα κέφια ο Κέντρικ Ναν τραγουδάει το «δεν θα πας πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα και απαντά στα διλήμματα που του θέτει η Χριστίνα Βραχάλη, καθώς και στις ερωτήσεις του κοινού για την καριέρα του και τη ζωή του στην Ελλάδα.

Δείτε τι είπε για:

Την «πρόκληση» του Βασίλη Σπανούλη

Την αντίδρασή του μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ

Τον …χιουμορίστα Χουάντσο

Τον κόουτς Αταμάν

Την αγαπημένη του σκηνή από το Hollywood

Το αγαπημένο του φαγητό

Δείτε τη συνέντευξη του Κέντρικ Ναν στο ΟΠΑΠ Game Time:

