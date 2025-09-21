Με χαμόγελα και συγκίνηση επέστρεψε το πρωί της Κυριακής (21/9) στην Ελλάδα ο Εμμανουήλ Καραλής, έχοντας στις αποσκευές του το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Ο 25χρονος δευτεραθλητής κόσμου έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μέσω Ντόχα, και γνώρισε θερμή υποδοχή από συγγενείς και φίλους.

Το μετάλλιο αυτό είναι το πρώτο του σε επίπεδο ανδρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, εμπλουτίζοντας την ήδη πλούσια συλλογή του από διεθνείς διακρίσεις. Παρά την κούραση από τον αγώνα και το ταξίδι, ο Έλληνας πρωταθλητής έδειχνε γεμάτος χαρά και περηφάνια.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Καραλής στάθηκε στην επιτυχία αλλά και στη συνέχεια: «Είμαι χαρούμενος για το ασημένιο, την επόμενη χρονιά να πάμε πιο ψηλά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας επικοντιστής θα έχει τώρα μερικές εβδομάδες ξεκούρασης, πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, όπου ο μεγάλος στόχος είναι ακόμα περισσότερες κορυφές στο διεθνές στερέωμα.





