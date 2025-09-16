Ο -πάντα χαμογελαστός- Εμμανουήλ Καραλής, μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου, που κατέκτησε χθες (15/09) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, μίλησε με ειλικρίνεια, πάθος και συγκίνηση για τη σημασία της προσπάθειας, της Εθνικής ομάδας και των στόχων που έχει μπροστά του. Κλείνοντας τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, μάλιστα, έδειξε το μετάλλιο του, λέγοντας «να… αλλάξει αυτό το χρώμα» και έδειξε ξεκάθαρα πως το βλέμμα του είναι στραμμένο στο χρυσό!

«Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10 και 6,15 μέτρα», δήλωσε με αυτοπεποίθηση, τονίζοντας πως έχει μέσα του τη φλόγα του νικητή. «Δίνω το 110% όταν αγωνίζομαι για την Εθνική. Θέλω να φεύγω εντελώς εξαντλημένος, να νιώθω ότι έδωσα τα πάντα για την πατρίδα μου»!

