Μητσοτάκης: Ο Εμ. Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα», έγραψε στo Facebook ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή.

«Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

