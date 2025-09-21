Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η προϊστορία, τα σερί και οι αριθμοί του «αιώνιου» ντέρμπι

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός αποτελεί το απόλυτο κλασικό ζευγάρι του ελληνικού ποδοσφαίρου και κάθε αναμέτρησή τους τραβά τα βλέμματα. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες έξι φορές, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα στις πιο πρόσφατες συγκρούσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες, κερδίζοντας στο Κύπελλο (1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης») και στα Playoffs της Super League (4-2 εντός, 1-0 εκτός). Αυτές οι επιτυχίες ήρθαν μετά το μεγάλο αήττητο σερί του Παναθηναϊκού, που κράτησε για εννέα σερί αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρεις νίκες και έξι ισοπαλίες.

Ιστορικά, το ντέρμπι όταν φιλοξενείται στη Λεωφόρο ή στο ΟΑΚΑ κρύβει ισορροπία. Η ισοπαλία είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα, με χαρακτηριστικό ότι 11 από τα 72 ματς έχουν λήξει 0-0, ενώ το 1-1 είναι το πιο «δημοφιλές σκορ» με 14 εμφανίσεις. Αντίθετα, σπάνια βλέπουμε πολλά γκολ, αφού μόλις τρεις φορές ο Παναθηναϊκός και τέσσερις ο Ολυμπιακός πέτυχαν περισσότερα από τρία τέρματα σε μία αναμέτρηση.

Η πρώτη μονομαχία τους στη μεγάλη κατηγορία έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 1960 με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό και έληξε ισόπαλη χωρίς σκορ. Οι «πράσινοι» διατήρησαν το αήττητο στα επτά πρώτα εντός έδρας ντέρμπι, ενώ ο Ολυμπιακός έχει να επιδείξει μια εντυπωσιακή σειρά οκτώ αγώνων χωρίς ήττα εκτός έδρας απέναντι στον «αιώνιο αντίπαλο», από το 1980 έως το 1988.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

72 ΑΓΩΝΕΣ

22 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

30 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

20 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 71-73

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.