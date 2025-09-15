Καραλής: «Θέλω να είμαι πρώτος και να κάνω κι εγώ ρεκόρ»

Η μεγάλη επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ήταν λογικό και επόμενο να συγκεντρώσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης και φυσικά της Ελλάδας.

Ο 26χρονος πρωταθλητής έπλεε σε πελάγη ευτυχίας και με μεγάλη προθυμία στάθηκε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου, υποστηρίζοντας τη μεγάλη του θέληση για ακόμη μεγαλύτερα άλματα στο μέλλον.

«Ήταν μια ωραία μέρα σήμερα. Κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να πηδήξω πάνω από 6μ. και να δω για πρώτη φορά ορισμένα μεγάλα ύψη. Ναι, ήταν πολύ όμορφα σήμερα και είμαι χαρούμενος που φεύγω από αυτόν τον αγώνα υγιής και έτοιμος για νέα ρεκόρ», είπε ο σπουδαίος αυτός αθλητής.

Συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα κάναμε κάποιες δοκιμές για να κυνηγήσουμε την υπέρβαση. Βέβαια, αυτές οι τρεις προσπάθειες που έκανα στα 5.95μ. με αποδιοργάνωσαν λίγο, αλλά δοκίμασα κάποια νέα κοντάρια, έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και ναι, το έκανα.

Σήμερα έκανα 6 μέτρα και δοκίμασα για τα 6.10μ, προσπάθησα και για τα 6.15μ και για τα 6.20μ. Ήταν ένας άλλος αγώνας, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και έδειξα έτοιμος γι' αυτά τα ύψη», υποστήριξε.

Όσον αφορά για το τι ζήτησαν από εκείνον οι προπονητές του πριν το τρίτο άλμα στα 5.95μ, είπε χαρακτηριστικά: «Μου είπαν ότι μπορούσα να το περάσω. Μου είπαν πράγματα τεχνικά που ήδη ξέρω, οπότε δεν χρειάστηκε να μου πουν περισσότερα.

Στη συνέχεια απελευθερώθηκα κι έτσι ήρθε εύκολο και το άλμα στα 6μ. και όλα πήγαν τέλεια. Σίγουρα θα ήθελα έναν ακόμη αγώνα, να δοκιμάσω και πάλι σε τέτοια ύψη και σίγουρα θα έρθουν τη νέα χρονιά (οι αγώνες).

Τώρα το σώμα μου πρέπει να ξεκουραστεί, διότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Οπότε ναι, θα ξεκουραστώ και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω να πηδήξω ψηλά του χρόνου. Θα δοκιμάσω νέα πράγματα, πιο νέα. Θέλω και εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος.

Έτσι είναι όλοι οι αθλητές. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Θέλω να εξαντλήσω όλα μου τα όρια και όταν τελειώσει η καριέρα μου στον αθλητισμό να ξέρω ότι τα έχω δοκιμάσει όλα. Έχω προσπαθήσει και έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πιστεύω πως έπρεπε να γίνουν ώστε να ξέρω ότι τα έχω δώσει όλα».

