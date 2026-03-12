O Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη για τον Φεβρουάριο

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο, μετά από μια εντυπωσιακή επίδοση που τον έφερε ακόμη πιο ψηλά στην Ιστορία του άλματος επί κοντώ.

Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να ξεπεράσει τα 6,17 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, σημειώνοντας μια από τις μεγαλύτερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στο αγώνισμα.

Με αυτό το άλμα, ο Καραλής έγινε ο δεύτερος καλύτερος άλτης όλων των εποχών, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και συνεχίζει να εξελίσσεται. Η επίδοση αυτή τον φέρνει δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του στίβου και επιβεβαιώνει το τεράστιο ταλέντο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

