Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί

Στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί προχώρησε την Πεμπτη το απόγευμα ο Ολυμπιακός.

Ο ικανότατος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη και συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους! / The President of Olympiacos Mr. Evangelos… pic.twitter.com/IDyYEbali9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

