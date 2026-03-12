Λογαριασμός
Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με κάθε επισημότητα θα συνεχίζει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τη σπουδαία ανανέωση του Μαροκινού φορ

Ελ Κααμπί

Στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί προχώρησε την Πεμπτη το απόγευμα ο Ολυμπιακός.

Ο ικανότατος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη και συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

.......

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Αγιούμπ Ελ Κααμπί ποδόσφαιρο
