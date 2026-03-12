Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις στο Ολυμπιακό στάδιο, στο πρώτο από τα δύο μεταξύ τους παιχνίδια για την φάση των «16» του Europa League. πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους «πράσινους» που θα βρίσκονται στο βασικό σχήμα της ομάδας του απέναντι στους Ανδαλουσιανούς. Πραγματοποιώντας τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό και επαναφέροντας στην 11άδα τους Ινγκασον, Τσέριν, Σάντσες και Πελίστρι.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ινγκασον και Κάτρη στην άμυνα. Ζαρουρί και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σάντσες και Τσέριν θα κινούνται στον άξονα. Με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Βύντρα.



