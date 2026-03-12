Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έπεσε στην παγίδα της τρομερής Μπόντο Γκλιμτ και στη Νορβηγία γνώρισε τη βαριά ήττα με 3-0 για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League.

Πλέον, το έργο των Πορτογάλων είναι ιδιαίτερα δύσκολο αφού θα ψάξουν για ένα θαύμα στη ρεβάνς ώστε να πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης η δυσαρέσκεια ήταν έντονη στο στρατόπεδο των οπαδών της Σπόρτινγκ, με τους 30 που ταξίδεψαν έως τη νορβηγική πόλη να ξεσπούν κατά την αποχώρηση της αποστολής από το γήπεδο.

Συγκεκριμένα, επιτέθηκαν στο πούλμαν εκφράζοντας την οργή τους για την κάκιστη εικόνα που παρουσίασε η αγαπημένη τους ομάδα και χρειάστηκε η παρουσία της αστυνομίας ώστε να τα πράγματα να μην γίνουν χειρότερα.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση:

Ultras do Sporting protestaram junto ao autocarro dos leões após derrota com o Bodø/Glimt.



Polícia fez um cordão a separar o veículo do grupo de insatisfeitos com a exibição e resultado no arranque dos 'oitavos' da Champions. pic.twitter.com/WpPfqhYwkS — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) March 11, 2026

