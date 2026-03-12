Λογαριασμός
Οπαδοί της Σπόρτινγκ επιτέθηκαν στο πούλμαν της ομάδας τους - Βίντεο

Τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά την ήττα από την Μπόντο Γκλιμτ για το Champions League

Οπαδοί Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έπεσε στην παγίδα της τρομερής Μπόντο Γκλιμτ και στη Νορβηγία γνώρισε τη βαριά ήττα με 3-0 για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League.

Πλέον, το έργο των Πορτογάλων είναι ιδιαίτερα δύσκολο αφού θα ψάξουν για ένα θαύμα στη ρεβάνς ώστε να πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης η δυσαρέσκεια ήταν έντονη στο στρατόπεδο των οπαδών της Σπόρτινγκ, με τους 30 που ταξίδεψαν έως τη νορβηγική πόλη να ξεσπούν κατά την αποχώρηση της αποστολής από το γήπεδο.

Συγκεκριμένα, επιτέθηκαν στο πούλμαν εκφράζοντας την οργή τους για την κάκιστη εικόνα που παρουσίασε η αγαπημένη τους ομάδα και χρειάστηκε η παρουσία της αστυνομίας ώστε να τα πράγματα να μην γίνουν χειρότερα.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση: 

Πηγή: sport-fm.gr

