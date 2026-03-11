Καραλής: «Ίσως δούμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ από έμενα»

Όλος ο... πλανήτης του στίβου θα έχει αύριο (12/03) στραμμένη την προσοχή του στη Σουηδία και την Ουψάλα, εκεί όπου ο Μόντο Ντουπλάντις θα υποδεχθεί τους κορυφαίους άλτες του κόσμου στο 5ο μίτινγκ Mondo Classic!

Το «παρών» στο μεγάλο αυτό τουρνουά θα δώσει και ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα ολυμπιονίκη να βρίσκεται σε απίθανη αγωνιστική φόρμα, όντας ικανός μετά από χρόνια να κοιτάξει στα μάτια τον θρύλο του αγωνίσματος και πολύ καλό του φίλο!



Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο «Μανόλο» εμφανίστηκε ευδιάθετος και άκρως ανυπόμονος για τον αγώνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ίσως δούμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ από εκείνον, ενώ τόνισε πως νιώθει ευλογημένος που ζει στην καλύτερη εποχή του επί κοντώ!

Θυμίζουμε πως πριν από λίγες εβδομάδες ο 26χρονος πρωταθλητής κατέγραψε τη δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών με άλμα στα 6,17μ., επίδοση που αποτελεί την καλύτερη φέτος στον κόσμο.



Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Το βασικό για μένα είναι ότι όλοι μεταξύ μας είμαστε καλοί φίλοι. Ο συναγωνισμός είναι υγιής και όποιος και να πηδήξει ψηλότερα θα τον χειροκροτήσουμε και θα του δώσουμε τα συγχαρητήρια. Μακάρι όλοι να κάνουμε ατομικό ρεκόρ και ίσως δούμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ από μένα (γέλια)!

Θα περάσουμε καλά, και ό,τι και να γίνει, το θέμα είναι ότι εξελίσσουμε όλοι μαζί το αγώνισμα και το άθλημα και όπως είπε και ο Ντουπλάντις ζούμε την καλύτερη εποχή που έχει δει ποτέ το επί κοντώ και είμαι ευλογημένος που είμαι σε αυτή και που είμαι εδώ σήμερα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.