Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ έχει δημιουργήσει τις τελευταίες έξι μέρες ένα γνώριμο μοτίβο, που είχε παρατηρηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Λέστερ και το Μπέργκαμο, όταν η αγγλική ομάδα είχε πάρει ένα απρόσμενο πρωτάθλημα πριν από δέκα χρόνια και όταν η ιταλική ομάδα είχε δημιουργήσει αίσθηση με την παρουσία της στην Ιταλία και στην Ευρώπη πριν από 6-7 χρόνια. Αν και οι κλίμακες διαφέρουν, τα βασικά συμπεράσματα δίνουν ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για το τι μπορεί να περιμένει η πόλη του Ηρακλείου και συνολικά η Κρήτη μετά το θρίαμβο του Ομίλου.

Η περίπτωση της Leicester το 2016 ήταν η πιο ακραία: μετά την κατάκτηση της Premier League, οι αναζητήσεις για την πόλη αυξήθηκαν πολλαπλάσια (έως και δέκα φορές παραπάνω), ενώ καταγράφηκε αύξηση τουριστικού ενδιαφέροντος περίπου 5–10% τον επόμενο χρόνο. Αντίστοιχα, η Αταλάντα, με τις συνεχείς ευρωπαϊκές παρουσίες της περιόδου 2019–2021, οδήγησε σε μία αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Μπέργκαμο και τουριστική ενίσχυση της τάξης του 2–4%.

Ο ΟΦΗ κινείται σε μικρότερη δυναμική, καθώς το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μικρότερο, όμως η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Η κατάκτηση ενός τίτλου σε συνδυασμό με τουλάχιστον οκτώ ευρωπαϊκά παιχνίδια την επόμενη σεζόν, δημιουργεί ένα «παράθυρο προβολής» διάρκειας 6–9 μηνών. Με βάση τα μοτίβα που ήδη παρατηρούνται, εκτιμάται ότι:

Οι αναζητήσεις για τη λέξη ΟΦΗ (OFI) θα εκτοξευτούν έως 20 φορές.

Η λέξη Ηράκλειο (Heraklion) μπορεί να δει αύξηση 50–150% βραχυπρόθεσμα.

Η Κρήτη (Crete) μία πιο ήπια αύξηση, 10–30%, λόγω της ήδη υψηλής παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας του νησιού.

Ωστόσο, ο πραγματικός τουριστικός αντίκτυπος δεν θα προκύψει αυτόματα και δεν θα αφορά μόνο το φετινό καλοκαίρι. Ρεαλιστικά, χωρίς στρατηγική αξιοποίηση, η αύξηση θα περιοριστεί στο 1–3% επιπλέον ενδιαφέρον μέσα στα επόμενα 1–2 χρόνια. Με σωστή εκμετάλλευση όμως, μπορεί να πλησιάσει και να ξεπεράσει τα επίπεδα του Μπέργκακο, να φτάσει δηλαδή σε ένα 3–5%.

Το κρίσιμο σημείο είναι η μετατροπή της στιγμής σε αφήγημα. Ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία με αρκετούς τρόπους:

Πρώτον, μέσω branding: σύνδεση της πόλης με την έννοια του “authentic football destination”. Το αφήγημα του ΟΦΗ ως ιστορικής, περιφερειακής ομάδας που επιστρέφει στην Ευρώπη έχει διεθνή απήχηση, αφού οι φίλαθλοι αγαπάνε τα ποδοσφαιρικά παραμύθια και τις εκπλήξεις.

Δεύτερον, μέσω εμπειριών: πακέτα που συνδυάζουν αγώνα, διαμονή και τοπική κουλτούρα. Οι τέσσερις εντός έδρας ευρωπαϊκοί αγώνες προσφέρουν τη δυνατότητα συνδυαστικού πακέτου, κάτι που δεν συνηθίζουν να προσφέρουν τα κρητικά τουριστικά πρακτορεία.

Τρίτον, μέσω ψηφιακής εκμετάλλευσης: στοχευμένες καμπάνιες σε αγορές όπου εμφανίζεται το "search spike". Να αιχμαλωτίσεις το κύμα εκείνων που ψάχνουν προορισμούς και να μετατρέψεις το ενδιαφέρον σε κράτηση.

Συνολικά, η επιτυχία του ΟΦΗ δεν αλλάζει από μόνη της τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης. Μπορεί όμως να ενισχύσει το Ηράκλειο ως ξεχωριστό brand μέσα σε αυτόν. Και αυτό, σε προορισμούς που ήδη έχουν τον δικό τους τουρισμό, είναι συχνά πιο πολύτιμο από μια απλή αύξηση επισκεπτών.

Πηγή: skai.gr

