Σκηνές αποθέωσης σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για την επιστροφή στην Αθήνα μετά τη μεγάλη νίκη επί της τοπικής ομάδας.

Αρχικά, ο Εργκίν Αταμάν έγινε δεκτός από μερίδα φιλάθλων που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο, αποθεώνοντάς τον για την πορεία της ομάδας και το σημαντικό «διπλό» που έφερε το 2-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague.

Στη συνέχεια, οι παίκτες του «τριφυλλιού» γνώρισαν την αποθέωση από όσους βρέθηκαν στο σημείο, με τον κόσμο να χειροκροτεί έντονα την προσπάθειά τους και να στήνει ένα μικρό σκηνικό πανηγυρισμών στο αεροδρόμιο.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αποθέωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τους φιλάθλους, εισπράττοντας την αναγνώριση για την καθοριστική του συμβολή στο παιχνίδι, λόγω του σουτ νίκης.

