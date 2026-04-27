Έπεσαν τα τείχη για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ: Συγκλονιστική φιέστα στο Ηράκλειο

Το Ηράκλειο έζησε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί, καθώς η φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας μετατράπηκε σε ένα ανεπανάληπτο πανηγύρι που «σήκωσε» ολόκληρη την πόλη.

Από το «Γεντί Κουλέ» μέχρι το κέντρο, χιλιάδες φίλοι του συλλόγου δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε με λαϊκό προσκύνημα, με καπνογόνα, συνθήματα και ασταμάτητο παλμό.

Το ανοικτό λεωφορείο των Κυπελλούχων διέσχισε τους δρόμους μέσα σε αποθέωση, με τον κόσμο να πλημμυρίζει κάθε σημείο της διαδρομής. Οι παίκτες, το τεχνικό τιμ και όλη η ομάδα έγιναν ένα με τον κόσμο, σηκώνοντας το τρόπαιο και μοιράζοντας τη χαρά μιας ιστορικής επιτυχίας που έρχεται 39 χρόνια μετά την προηγούμενη.

Καθώς η πομπή έφτανε στο κέντρο της πόλης, η νύχτα μετατράπηκε σε… μέρα. Πυροτεχνήματα, φωνές, χρώματα και μια ενέργεια που δεν έσβηνε ούτε λεπτό, συνέθεσαν ένα σκηνικό που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων το έζησαν. Η Κρήτη γιόρτασε με την ψυχή της, σε μια βραδιά που έγραψε ιστορία και επιβεβαίωσε πως ο ΟΦΗ έχει επιστρέψει για τα καλά στο προσκήνιο.

