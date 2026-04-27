Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Ποδοσφαίρου 2025-2026 από την ομάδα του ΟΦΗ, η σημερινή ημέρα αφιερώνεται στον εορτασμό αυτής της μεγάλης επιτυχίας στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι νικητές του Κυπέλλου Ελλάδος θα διασχίσουν το απόγευμα της Δευτέρας 27/4 με ανοικτό λεωφορείο κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου με την τιμητική συνοδεία της Δημοτικής Αστυνομίας και, στο τέλος της διαδρομής, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, έχει προγραμματισθεί να σταματήσουν στη Λότζια (περίπου στις 18:30) και να ανέλθουν στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου θα τους υποδεχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,αποτίοντας τιμή στην ομάδα, τη διοίκηση και τους συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας.

Παράλληλα, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου θα δώσει τον μουσικό τόνο της εκδήλωσης, συνοδεύοντας την πομπή των νικητών από την Πλατεία Ελευθερίας στη Λότζια. Στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου της Λότζια θα προβάλλονται φωτογραφίες με στιγμιότυπα από τον μεγάλο τελικό και σε γιγαντοοθόνη στο αίθριο της Λότζια θα προβάλλονται τα καλύτερα στιγμιότυπα του τελικού.

Λόγω της εκδήλωσης, με πρωτοβουλία του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παντελή Ρυακιωτάκη, και μετά από συνεννόηση με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη σήμερα 27/4 στις 18:00, θα μετατεθεί σε νέα ημερομηνία.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ:

Σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Είναι μέρα γιορτής για όλη την Κρήτη!

Οι θριαμβευτές του Βόλου επέστρεψαν στο νησί και το Ηράκλειο βγαίνει στους δρόμους για να αποθεώσει τους Κυπελλούχους Ελλάδας 2026!

Στις 18:00 ο Χρήστος Κόντης με τους ποδοσφαιριστές του θα επιβιβασθούν σε ανοιχτό πούλμαν, ντυμένο στα πορτοκαλί – τα χρώματά μας στον μεγάλο τελικό – και θα ξεκινήσουν μια πανηγυρική παρέλαση, από το “Γεντί Κουλέ”, την ιστορική μας έδρα, ως την “καρδιά” της πόλης, για να γιορτάσουμε όλοι την κατάκτηση του Κυπέλλου!

Η πορεία του πούλμαν θα αρχίσει από το γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα περάσει από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα “Λιοντάρια” και τη Λότζια και θα επιστρέψει στο “Θ. Βαρδινογιάνης” μέσω της παραλιακής οδού.

Σήμερα γράφουμε ιστορία όλοι μαζί.

Βγείτε στα μπαλκόνια, κατεβείτε στους δρόμους, φωνάξτε, τραγουδήστε, ζήστε το! Αυτές οι στιγμές είναι δικές μας!

Είμαστε οι Κυπελλούχοι Ελλάδας 2026!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.