Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βαλένθια στην παράταση με buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (105-107), έκανε το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά και επιστρέφει στην Αθήνα για να σφραγίσει τη θέση του στο Final Four.

Η αναμέτρηση είχε έντονο... τρίτο ημίχρονο, με τους «πράσινους» να καταγγέλλουν τη φιλοξενία της ισπανικής ομάδας και να κάνουν λόγο για ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από τα αποδυτήρια, που προσπάθησε να συλλάβει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο!

Αυτό ακριβώς δήλωσε και ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου, καθώς ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε πως «μπροστά στα αποδυτήριά μας υπάρχουν 10 αστυνομικοί που θέλουν να συλλάβουν άτομα από το σταφ και τον πρόεδρό μας, τον Γιαννακόπουλο».

Μάλιστα, την ώρα που ο Τζέντι Όσμαν έκανε δηλώσεις στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μπήκε στα αποδυτήρια ώστε να συγχαρεί τους παίκτες για τη μεγάλη νίκη και η κάμερα τον έπιασε να λέει πως «ηθελαν να με συλλάβουν, αλλά δεν με νοιάζει», κερδίζοντας την αποθέωση από τους αθλητές των «πράσινων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται από το «πράσινο» στρατόπεδο, η κινητοποίηση των αρχών φέρεται να προκλήθηκε από το γεγονός πως ο Γιαννακόπουλος μίλησε με τους διαιτητές λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Ωστόσο, τονίζεται πως στο φύλλο αγώνα η μοναδική καταγραφή που υπάρχει είναι η φράση «Call a foul», χωρίς περαιτέρω αναφορά σε κάποιο επεισόδιο.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού γίνεται λόγος για μια υπερβολική αντίδραση, που εντάσσεται σε μια γενικότερη εικόνα κακής φιλοξενίας από τους γηπεδούχους, η οποία προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους ανθρώπους της ομάδας.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.