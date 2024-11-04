Για τον Ντόμινικ Γουίλκινς το πολεμικό κλίμα στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ήταν κάτι ξένο, όπως δηλώνει στο ντοκιμαντέρ της Ευρωλίγκας για τα ντέρμπι «αιωνίων». Μάλιστα, περιγράφει την οδυνηρή (κυριολεκτικά) εμπειρία του από το πρώτο ντέρμπι του στην Ελλάδα..

«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι μεγάλοι αντίπαλοι. Ήταν σαν να πηγαίναμε σε πόλεμο. Όταν πήγα στο πρώτο μου παιχνίδι και κάναμε ζέσταμα, τα κέρματα έπεφταν βροχή. Θυμάμαι μου προκάλεσαν ένα σχίσιμο κοντά στο μάτι και οι συμπαίκτες μου έλεγαν στα αποδυτήρια ‘Εντάξει, είναι παράδοση’. Κι εγώ τους απαντούσα ‘η παράδοσή σας μου προκάλεσε αιμορραγία’. Μετά από λίγο το συνήθισα. Ο κόσμος ήταν συνέχεια στην τσίτα», θυμάται ο θρυλικός αστέρας του ΝΒΑ.

«Είχαμε μια καταπληκτική ομάδα. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Οι Έλληνες φίλαθλοι κατέλαβαν το Παρίσι, υπήρχε τρομερή ενέργεια και ξέραμε ότι θα κερδίσουμε. Το περιμέναμε πολύ καιρό, ήταν το πρώτο τέτοιο τρόπαιο στην ιστορία της Ελλάδας», είπε για τον θρίαμβο στο Παρίσι το 1996.

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ μιλά και ο Μάικ Μπατίστ. «Τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ ξεχωριστά. Αυτά τα ματς μπορούν να σε φτιάξουν ή να σε διαλύσουν ως παίκτη ή ως ομάδα», ανέφερε ο θρύλος του Παναθηναϊκού.

