Ο εκπληκτικός τον τελευταίο καιρό Αλεξάντερ Ζβέρεφ ανέβηκε στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά και την κατάκτηση του Paris Masters, νικώντας άνετα στον τελικό τον Ουμπέρ.

Ο Γερμανός μάλιστα απέκτησε μια διαφορά 500 πόντων απο τον τρίτο στο ranking Κάρλος Αλκαράθ και η τελική τους κατάταξη για τη χρονιά θα κριθεί στο ATP Finals στο Τορίνο.

Την πρώτη θέση έχει εξασφαλίσει ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος πραγματοποίησε μια ονειρική σεζόν κατακτώντας 2 grand slams (το US Open και το Australian Open).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την άλλη, υποχώρησε στο νούμερο 12 και όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε, το 2024 δεν ήταν μια καλή χρονιά για τον ίδιο.

Τσιτσιπάς: «Δεν μπορώ να πω ότι το 2024 ήταν εκπληκτική χρονιά»

Τον απολογισμό της σεζόν έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον Ζβέρεφ στο οποίο γνώρισε την ήττα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Paris Masters.

Ο Έλληνας τενίστας υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί ότι η σεζόν ήταν… εκπληκτική αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι προχωρά προς την σωστή κατεύθυνση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Το επίπεδο του σερβίς μου ήταν φτωχό σήμερα, ενώ το δικό του ήταν εξαιρετικό. Παίζει υπέροχο τένις, βλέπω μεγάλη πρόοδο στο παιχνίδι του, εκπλήσσομαι κιόλας. Έχει γίνει καλύτερος. Σε αυτή την επιφάνεια, το σερβίς κάνει μεγάλη διαφορά και επίσης ψυχολογικά δεν είναι εύκολο όταν δεν μπορείς πραγματικά να ασκήσεις πίεση στο σερβίς. Είχα πάρα πολλές δεύτερες μπάλες για να παίξω και δεν ήμουν τόσο αποτελεσματικός όσο αυτός σε αυτό».

Κάνοντας έναν απολογισμό της σεζόν είπε:

«Δεν μπορώ να πω ότι το 2024 ήταν εκπληκτική χρονιά. Σίγουρα όχι, αλλά έχω μια καλή ομάδα δίπλα μου και προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση. Απλά πρέπει να δουλέψω στην pre-season, να βάλω τα σωστά πράγματα στην προπόνησή μου, να δουλέψω σε πράγματα όπου σίγουρα υστερώ στο court. Η πρόσληψη ανθρώπων που θα με βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι σίγουρα θα αποδώσει κάποια στιγμή. Πρέπει να είμαι υπομονετικός, διότι δεν είναι κάτι που θα δω αμέσως, θα χρειαστούν μερικοί μήνες».

Όσο για τους στόχους του το 2025:

«Δε θα συγκεντρωθώ σε συγκεκριμένα τουρνουά, απλά θέλω ένα καλό 2025, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μια σεζόν που να μπορώ να πω ότι “τα πήγα υπέροχα” και “είμαι περήφανος για τον εαυτό μου”, ότι έκανα όσα μπορούσα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για φέτος».

