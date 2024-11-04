Μπήκαν στο «Κλ. Βικελίδης» από το κυλικείο - Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος

Μέσω του κυλικείου του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» όπου εργάζεται κι αφού άνοιξε προηγουμένως μία θύρα που οδηγεί στο συγκεκριμένο χώρο, 37χρονος άφησε να περάσουν στις κερκίδες του σταδίου έξι φίλοι τού Άρη για να παρακολουθήσουν, χωρίς εισιτήριο, τον χθεσινό αγώνα της ομάδας τους με τον Λεβαδειακό για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ.

Οι κινήσεις του όμως καταγράφηκαν από το κλειστό σύστημα παρακολούθησης του γηπέδου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για παραβίαση του Αθλητικού Νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

