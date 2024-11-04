Ένας ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του στο Περού και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες όταν έπεσε ένας κεραυνός μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου όπου εκείνη την στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας.

Στο συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται ο 39χρονος Jose Hugo de la Cruz Meza, να πέφτει στο έδαφος με το πρόσωπο λίγες στιγμές αφότου ο διαιτητής έδωσε εντολή να σταματήσει ο αγώνας καθώς ο ήχος της βροντής αντηχούσε γύρω από το στάδιο. Ο 39χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Επίσης, τουλάχιστον οκτώ παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του 39χρονου και του σοβαρά τραυματισμένου τερματοφύλακα, κατέληξαν στο έδαφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos



🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39)



⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024

Ο 40χρονος τερματοφύλακας Χουάν Τσόκα Λάκτα, που βρισκόταν δίπλα στον άτυχο 39χρονο χτυπήθηκε και εκείνος άμεσα από τον κεραυνό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ταξί με σοβαρά εγκαύματα στο σώμα του.

Τα άλλα θύματα, δύο έφηβοι ηλικίας 16 και 19 ετών και ένας 24χρονος λέγεται ότι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.Οι παίκτες κατευθύνοντας προς τα αποδυτήρια όταν ο κεραυνός έπεσε.

Η τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια ενός περιφερειακού τουρνουά στην Chilca, μία από τις 28 περιοχές που αποτελούν την κεντρική περουβιανή επαρχία Huancayo, μεταξύ δύο τοπικών ομάδων που ονομάζονται Juventud Bellavista και Familia Chocca.

Πηγή: skai.gr

