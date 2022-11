Europa League: Ντέρμπι Μπαρτσελόνα – Μαν. Γιουνάιτεντ «έβγαλε» η κλήρωση των play off

Ένα μεγάλο ματς επιπέδου… Champions League «έβγαλε» η κληρωτίδα του Europa League, με την Μπαρτσελόνα να κληρώνεται με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Από εκεί και πέρα, δυνατά είναι και τα υπόλοιπα ζευγάρια που κληρώθηκαν, με φόντο την πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Οι αγώνες θα γίνουν 16 και 23 Φεβρουαρίου.

Τα ζευγάρια των play off του Europa League:

Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Γιουβέντους – Ναντ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μίντιλαντ

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ρεν

Άγιαξ – Ουνιόν Βερολίνου

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Μονακό

Σεβίλλη – Αϊντχόφεν

Σάλτσμπουργκ – Ρόμα

