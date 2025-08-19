Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ετοιμάζεται για το πρώτο της ματς στο τουρνουά Ακρόπολις με αντίπαλο τη Λετονία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media της ΕΟΚ, ο Greek Freak λέει πως «ήρθε η ώρα, σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», με την αναμέτρηση ενάντια στους Λετονούς να φέρνει και την πρώτη του συμμετοχή με τη Γαλανόλευκη αυτό το καλοκαίρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.