Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ετοιμάζεται για το πρώτο της ματς στο τουρνουά Ακρόπολις με αντίπαλο τη Λετονία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους.
Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media της ΕΟΚ, ο Greek Freak λέει πως «ήρθε η ώρα, σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», με την αναμέτρηση ενάντια στους Λετονούς να φέρνει και την πρώτη του συμμετοχή με τη Γαλανόλευκη αυτό το καλοκαίρι.
Η Εθνική Ομάδα σας περιμένει στο ΟΑΚΑ και στο Aegean Ακρόπολις 🇬🇷🏀— HellenicBF (@HellenicBF) August 19, 2025
🎫 Εισιτήρια: https://t.co/nETroudp7W
