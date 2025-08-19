Λογαριασμός
«Ήρθε η ώρα, σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο»: Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει Λετονίας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα στους Έλληνες οπαδούς ενόψει του αγώνα με τη Λετονία

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ετοιμάζεται για το πρώτο της ματς στο τουρνουά Ακρόπολις με αντίπαλο τη Λετονία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media της ΕΟΚ, ο Greek Freak λέει πως «ήρθε η ώρα, σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», με την αναμέτρηση ενάντια στους Λετονούς να φέρνει και την πρώτη του συμμετοχή με τη Γαλανόλευκη αυτό το καλοκαίρι.

Πηγή: sport-fm.gr

