Ο Άλεξ Μουμπρού, προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Γερμανίας, παρακολούθησε από τον πάγκο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025, που διεξήχθη στη Ρίγα στις 14 Σεπτεμβρίου, λόγω προβλήματος υγείας.

Την επόμενη κιόλας ημέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου, εισήχθη σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα. Ο Μουμπρού διαγνώστηκε με παγκρεατίτιδα, ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί για περίπου τρεις εβδομάδες, έχοντας οδηγηθεί σε σημαντική απώλεια βάρους (16 κιλά) καθώς δεν μπορεί να καταναλώσει στερεά τροφή.

Μετά από περισσότερες από τρεις εβδομάδες με λήψη μόνο υγρών, θα παραμείνει τουλάχιστον 10 ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο, φτάνοντας δηλαδή τις 35 ημέρες νοσηλευμένος, κάτι που σημαίνει ότι η περιπέτειά του δεν έχει τελειώσει.

Ακόμη κι όταν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο Μουμπρού θα πρέπει να παραμείνει σε πλήρη ανάπαυση στο σπίτι του ενώ όταν δυναμώσει θα υποβληθεί σε αφαίρεση χοληδόχου κύστης.

