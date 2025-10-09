bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

Για τον αθλητισμό, για την διασκέδαση, για το παιχνίδι. Οι άξονες που διέπουν την φιλοσοφία της bwin, η οποία εδώ και 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand φέτος γιορτάζει την πορεία και την διαχρονικότητά του και παρουσιάζει την νέα του καμπάνια, που κινείται σε κινηματογραφικά πρότυπα.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ

Μία φωτεινή κίτρινη μπάλα - εμπνευσμένη από το logo της bwin - φαινομενικά απλή, που όμως έχει ν’ αφηγηθεί τόσες ιστορίες, που ζήσαμε μαζί εδώ και 28 χρόνια! Από την τηλεόραση, από τις κερκίδες των γηπέδων, από την εμπειρία του παιχνιδιού. Ο καθημερινός άνθρωπος που έχει θέση σε κάθε… γήπεδο ή στον κόσμο του Live Casino.

bwin 28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι! Με τοπ Προσφορά* Γνωριμίας και καθημερινές προσφορές*!

Η Head of Marketing της bwin Greece, Ζωή Μαυροφόρα δήλωσε σχετικά: «Η νέα μας καμπάνια «28 Χρόνια, Μέσα στο Παιχνίδι», δεν είναι απλά μία νέα καμπάνια για τη σεζόν που ξεκίνησε. Έχει στο επίκεντρο και αναδεικνύει την εμπειρία των παιχτών που επιλέγουν το bwin brand. Η έμπνευση ήταν η μπάλα, η καρδιά του παιχνιδιού δημιουργώντας μία μαγική αίσθηση την οποία και προσπαθούμε να μεταφέρουμε σε όλους αυτούς που θέλουν πραγματικά να είναι ΜΕΣΑ στο παιχνίδι κάθε στιγμή. Εδώ και 28 χρόνια συνώνυμο της bwin, είναι η διαρκής εξέλιξη σε συνδυασμό με την ποιοτική ψυχαγωγία και την υπευθυνότητα».

Η bwin αποτελεί διεθνώς ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο του Στοιχήματος και Live Casino, έχοντας αφήσει σαφές το αποτύπωμα της και στην Ελλάδα μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Κορυφαίες ομάδες και διοργανώσεις έχουν ταυτίσει το όνομά τους με την bwin, μέσω των μακροχρόνιων χορηγιών - συνεργασιών τους.

bwin - 28 χρόνια μέσα παιχνίδι!

Εδώ και 8 χρόνια bwin βρίσκεται στο πλευρό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ως ο Μεγάλος Χορηγός των «ερυθρόλευκων» και μαζί βαδίζουν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παράλληλα το διεθνώς βραβευμένο betting brand, συνδέεται με πολυετή χορηγία με την Euroleague Basketball, αποτελώντας τον Επίσημο Εθνικό Χορηγό της EuroLeague και του EuroCup. Των δύο κορυφαίων συλλογικών διοργανώσεων μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου!

Η καμπάνια δημιουργήθηκε από την Frank & Fame, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπουραντά και παραγωγή Top Cut Modiano. Προβάλλεται σε τηλεόραση, digital και social media, με διαφορετικά δημιουργικά, σχεδιασμένα να αναδείξουν το νέο μήνυμα του brand ανάλογα με την κάθε πλατφόρμα στην οποία εμφανίζεται. Η καμπάνια θα έχει ολιστική προσέγγιση και θα δούμε εφαρμογές της σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας του brand.

Η bwin σε βάζει στο παιχνίδι με ανανεωμένη πλατφόρμα για Στοίχημα & Live Casino!

Όλα ξεκινούν από μία μπάλα, όπως μας υπενθυμίζει η bwin στην ιστορία που «αφηγείται». Και 28 χρόνια τώρα αυτή η μπάλα… κυλά στο γήπεδο της bwin κι εσύ είσαι μέσα στο παιχνίδι!

