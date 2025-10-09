Λογαριασμός
Ο εντυπωσιακός φωτισμός που ετοιμάζεται στον Βοτανικό για το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Η εταιρεία που έχει αναλάβει τον εξωτερικό φωτισμό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, παρουσίασε το εντυπωσιακό σκηνικό που θα στήνεται στο «κέλυφος»

Βοτανικός

Η Idu lightning, παρουσίασε στον κόσμο και κυρίως στον κόσμο του Παναθηναϊκού, το σχέδιό της αναφορικά με τον τρόπο που θα φωτίζεται το εξωτερικό κέλυφος του νέου γηπέδου της ομάδας, όταν εκείνο ολοκληρωθεί στην περιοχή του Βοτανικού.

Σε πράσινο χρώμα, φυσικά, το lights show που θα στήνεται στη νέα έδρα του «τριφυλλιού» δείχνει εντυπωσιακό, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια στιγμή βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο και οι εργασίες στις δύο κεντρικές εξέδρες.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Βοτανικός Παναθηναϊκός
