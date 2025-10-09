Η Idu lightning, παρουσίασε στον κόσμο και κυρίως στον κόσμο του Παναθηναϊκού, το σχέδιό της αναφορικά με τον τρόπο που θα φωτίζεται το εξωτερικό κέλυφος του νέου γηπέδου της ομάδας, όταν εκείνο ολοκληρωθεί στην περιοχή του Βοτανικού.

Σε πράσινο χρώμα, φυσικά, το lights show που θα στήνεται στη νέα έδρα του «τριφυλλιού» δείχνει εντυπωσιακό, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια στιγμή βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο και οι εργασίες στις δύο κεντρικές εξέδρες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.