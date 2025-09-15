Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ονειρικές εμφανίσεις φέτος με την Εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ 2025, οδηγώντας τους συμπαίκτες του στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, στο πρώτο βάθρο της «γαλανόλευκης» μετά από 16 χρόνια!

Ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και σχεδόν ένα μπλοκ ανά ματς σε σύνολο επτά αγώνων, ο σούπερ σταρ της Ελλάδας συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος!

Μαζί του βρέθηκαν οι πρωταθλητές Ντένις Σρέντερ και Φρατζ Βάγκνερ, όπως και οι Άλπερεν Σενγκούν και ο Λούκα Ντόντσιτς.

Your #EuroBasket 2025 All-Star Five ⭐



🇩🇪 Dennis Schroder

🇸🇮 Luka Doncic

🇩🇪 Franz Wagner

🇬🇷 Giannis Antetokounmpo

🇹🇷 Alperen Sengun pic.twitter.com/Er8yZbWwwb — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων, ωστόσο, ένα στιγμιότυπο τράβηξε τα βλέμματα: Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν απέφυγαν να ανταλλάξουν χειραψία, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιστάσεις.

Ο Τούρκος σέντερ χαιρέτησε τον Ντένις Σρέντερ, προσπερνώντας τον «Greek Freak», ο οποίος από την πλευρά του δεν έκανε κάποια κίνηση προς τον Σενγκούν…

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ψυχρό κλίμα μεταξύ Γιάννη Αντετοκούνμπο και Άλπερεν Σενγκούν δεν προέκυψε τυχαία, καθώς είχαν προηγηθεί δηλώσεις που άναψαν φωτιές.

Ο Τούρκος σέντερ είχε χαρακτηρίσει τον σταρ των Μπακς «όχι και τόσο καλό πασέρ», προκαλώντας την αντίδραση του Αντετοκούνμπο, ο οποίος απάντησε με τρόπο λιτό αλλά ουσιαστικό: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το YouTube».

Την ίδια στιγμή, και ο Βασίλης Σπανούλης πήρε θέση, δηλώνοντας στη συνέντευξη Τύπου πως ο Σενγκούν είναι «πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο», ενισχύοντας το αίσθημα σεβασμού προς τον Έλληνα MVP και βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

