Νίκολιτς: «Οι επιτυχίες ήρθαν νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε»

Αποφασισμένος να παλέψει με τους παίκτες του στην ΑΕΚ για όλους τους στόχους της δηλώνει ο Μάρκο Νίκολιτς σε μεγάλη συνέντευξη στο Sport Klub. Ο Σέρβος τεχνικός παραδέχεται πως δεν περίμενε τόσο νωρίς τέτοια επιτυχία, αλλά θεωρεί πως είναι μια έξτρα πρόκληση να ανταποκριθεί η ομάδα του στις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει. Παράλληλα, μίλησε για τον Λούκα Γιόβιτς τονίζοντας πως μόλις άρχισε να βρίσκει τη φόρμα του, ενώ δήλωσε ευτυχισμένος στην Ελλάδα, την ΑΕΚ και με τη συνεργασία του με τους Μάριο Ηλιόπουλο και Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Αναλυτικά, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για:

-την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από ολιγοήμερες διακοπές: «Οι υποχρεώσεις μάς καλούν, δεν υπάρχει διακοπή. Θα υπάρξει μια κολασμένη σειρά αγώνων από τις 11 Ιανουαρίου και μετά στο Κύπελλο και στο Conference League».

-το πώς πήγε για τον ίδιο το 2025: «Μια εκπληκτική χρονιά! Το πρώτο μέρος, πρώτα στην ΤΣΣΚΑ, κερδίζοντας το Κύπελλο Ρωσίας, χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Στη συνέχεια, η έναρξη στην ΑΕΚ, μια υπέροχη υποδοχή στην Αθήνα, το κοινό, τους οπαδούς, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα, κάτι που κατά κάποιο τρόπο μας τρομάζει. Είμαστε πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα, στη φάση των 16 του League Conference και στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο και καλύτερα! Υπάρχουν τώρα δύο πιθανότητες: να υπερασπιστούμε όσα πετύχαμε ή να πέσουμε! Ίσως όλα ήρθαν νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, αλλά μόνοι μας δώσαμε στον εαυτό μας μια αποστολή για την άνοιξη».

-τι θέλει για την ΑΕΚ στο 2026: «Δεν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, είναι μια μεταβατική σεζόν, νέος προπονητής και διευθυντής, επτά ποδοσφαιριστές έχουν φύγει, μερικοί ακόμα θα φτάσουν για τον χειμώνα, θα φτάσουν και άλλοι... Στο Conference League θέλουμε να φτάσουμε στα προημιτελικά, θα δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Στο Κύπελλο ο στόχος είναι ο τελικός, θα πάμε μέχρι το τέλος. Είμαστε εδώ στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Οι αντίπαλοι στο ομαδικό πρότζεκτ είναι μπροστά μας, αν και με πιο ακριβά ρόστερ, τα χρήματα δεν εγγυώνται μια θέση. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος!».

-το πώς περνά στην Ελλάδα: «Απολαμβάνω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου, με μια εξαιρετική ισορροπία ποιότητας ζωής και αφοσίωσης στην οικογένεια και τον αθλητισμό. Η ΑΕΚ, ένας ιδιαίτερος σύλλογος, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη και ολόκληρη την Τουρκία, με ασυνήθιστα συνδεδεμένους οπαδούς, με δέχτηκε ως δικό της άνθρωπο. Φανταστικό, ας διαρκέσει! Ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Απασχολημένος με τη δουλειά, δεν ανακατεύεται στην ομάδα. Είναι πάντα εκεί, για την ομάδα, τους παίκτες, τους προπονητές, χαρισματικός και άνθρωπος του λαού, ανεξάρτητα από τα χρήματα. Ο αθλητικός διευθυντής είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με πρόσκληση του οποίου ήρθα, μετά από χρόνια στη Ζενίτ, την Πάρμα, τη Μασσαλία, τη Μίλαν, τη Γιουβέντους, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τώρα έχουμε αναλάβει το ίδιο έργο».



