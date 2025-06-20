Βιτόρια: «Επιστρέψαμε για να βελτιώσουμε αυτό που χτίζουμε»

Διακοπές τέλος για τον Παναθηναϊκό, καθώς η σεζόν στο «πράσινο» στρατόπεδο έχει ξεκινήσει ήδη, εδώ και μερικές μέρες.

Με τον Ρουί Βιτόρια να συνεχίζει στην άκρη του πάγκου της ομάδας, το «τριφύλλι» προετοιμάζεται για ακόμη μία απαιτητική χρονιά, στην οποία οι στόχοι είναι μεγάλοι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός με μία ανάρτηση του στα social media, έδωσε το σύνθημα, τονίζοντας ότι ολόκληρη η ομάδα ανανεώνει τις φιλοδοξίες της, ενώ υπογράμμισε ότι τώρα είναι ώρα για δουλειά…

Όσα ανέφερε ο Ρουί Βιτόρια:

«Ανανεωμένες φιλοδοξίες για άλλη μια σεζόν. Επιστρέψαμε με έντονη επιθυμία να βελτιώσουμε αυτό που χτίζουμε. Ώρα για δουλειά».

