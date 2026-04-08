«Μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας τον Ιούλιο και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχουμε πίσω μας μία πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, όμως πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια των παικτών που μας έφεραν μέχρι εδώ», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς κατά τη Συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο (Πέμπτη, 19:45), για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League.

Ο Σέρβος κόουτς δήλωσε στη συνέχεια: «Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που παίζει ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου. Παραδοσιακή ισπανική ομάδα, αλλά δεν αγωνίζεται με τον κλασικό ισπανικό τρόπο, της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, έχει δυσκολέψει ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε καλή φόρμα, οι παίκτες μου είναι μαχητές και αυτό θα δείξουμε και αύριο. Ευελπιστούμε ο καλύτερος να κερδίσει, είμαστε στο 50-50. Ελπίζω αύριο να πάρουμε αυτό το 1% που θα μας δώσει προβάδισμα. Χρειάζεται ενότητα, πίστη και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη.

Η Βαγιεκάνο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να μας υποχρεώσει σε λάθη στο build-up, πιέζει πολύ και έχει μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηρίζεται από ταχυδυναμικούς παίκτες στα άκρα και είναι ικανή στις στημένες μπάλες. Όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση. Πρέπει φάση με φάση να χτίσουμε τον δικό μας ρυθμό, αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.

Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που είμαστε εδώ που είμαστε και στις δύο μεγάλες διοργανώσεις. Κανείς δεν θα το πίστευε το καλοκαίρι, όμως τα όνειρα είναι για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, πρέπει να ζήσουμε την αναμέτρηση με συγκέντρωση και με τα στοιχεία και το αγωνιστικό πνεύμα που μας έφεραν μέχρι εδώ.

Σίγουρα θα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 11άδα που είχαμε με τον Ολυμπιακό, όμως μιλάμε για νέες συνθήκες και νέα ατμόσφαιρα. Σαφώς μία νίκη σε ντέρμπι βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, όμως υπήρξε και μία κατανάλωση ενέργειας και συναισθημάτων. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι απολύτως για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.

Ζητάμε από όλους τους παίκτες της ΑΕΚ να φέρνουν με επιτυχία εις πέρας το έργο τους και να είναι πάντα έτοιμοι. Έχουμε μεγάλο ρόστερ και αρκετούς παίκτες, παρά το υψηλό επίπεδο έντασης δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.